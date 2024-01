Guerra Medio Oriente, gli Stati Uniti tra diplomazia e raid aerei: ecco la strategia di Biden

La strategia degli Stati Uniti per il Medio Oriente è chiara e lo è già dal 7 ottobre 2023. Da una parte c'è lo strumento delle tonnellate di ferro e acciaio delle munizioni, degli aerei e delle navi che servono a rassicurare gli alleati, e in particolare Israele, e a dimostrare che Washington non arretra da quell'angolo di mondo. Dall'altra parte c'è un intenso lavoro diplomatico fatto di continui viaggi, con i massimi esponenti dell'amministrazione Biden che atterrano in Medio Oriente per ribadire le linee rosse di Washington: una exit strategy per la Striscia di Gaza e la volontà assoluta di evitare a ogni costo una escalation incontrollata in tutta la regione.