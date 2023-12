Mar Rosso, Prosperity Guardian: che cos'è l'operazione di polizia internazionale a cui partecipa l'Italia con 500 marinai

Gli Houthi minacciano di "strozzare" a colpi di missili e droni il traffico in tutto il Mar Rosso a cominciare dallo stretto di Bab el-Mandeb, rendendo di fatto inutile il Canale di Suez da cui transita un terzo del traffico marittimo mondiale? Gli Stati Uniti chiamano a raccolta l'Occidente e non solo per lanciare l'operazione di polizia internazionale Prosperity Guardian che può estendersi fino al golfo di Aden che pare, al momento, debellato dalle incursioni dei pirati.

Per adesso all'ombra delle portaerei americane Eisenhower e Gerald Ford sono schierate navi di Gran Bretagna, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles con l'obiettivo, dicono gli Stati Uniti «di garantire la libertà di navigazione per tutti i paesi e rafforzare la sicurezza e la prosperità regionale».