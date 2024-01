Droni italiani testati nel Tirreno contro i droni "copiati" dei ribelli Houthi nel Mar Rosso: la fregata Bergamini pronta con gli ScanEeagle all'operazione Aspis

Droni italiani contro i droni dei ribelli Houthi sulle acque del Mar Rosso e contro le basi nello Yemen da cui decollano anche i missili che stanno bersagliando le navi mercantili dirette o provenienti dal canale di Suez. Le recenti esercitazioni internazionali nel mare Tirreno fra la Sicilia e la Sardegna hanno dimostrato che la fregata missilistica Bergamini è già pronta, in vista dell'imminente operazione Aspis, per affrontare anche in un teatro bellico reale queste missioni che prevedono l'uso di avanzati velivoli pilotaggio remoto della "famiglia" americana ScanEagle. Piccoli droni ad alta tecnologia costruiti dalla Boeing (che ha acquisito l'azienda Insitu) e da una decina d'anni in dotazione anche alle forze armate italiane i cui piloti di droni periodicamente vanno negli States per addestrarsi e per meritare le "ali" (la spilla o la mostrina dorata) uguale a quella dei piloti d'aereo.

Per una delle comuni beffe delle guerre nelle prossime settimane i droni degli Houthi, detti Yasir e forniti dall'Iran, incroceranno le rotte anche con i droni italiani "made in Usa" della Boeing, ovvero del modello di velivolo che gli iraniani hanno copiato dopo aver catturato una ScanEagle americano. Poi l'avionica (la dotazione elettronica) dei droni occidentali è assai più avanzata, ma di fatto saranno in campo, su fronti opposti, modelli originali e copie. Va detto che anche i droni ScanEagle hanno ottenuto un enorme successo commerciali e sono ora in dotazione alle fore armate di quasi trenta nazioni.