Il ritorno lento, graduale ai viaggi. Si procede piano, ma spediti verso riaperture e allentamenti delle restrizioni. In Italia il Green pass ha una validità illimitata solo per chi ha ricevuto la terza dose. Anche in Europa l'approccio è cambiato: le restrizioni si sono allentate e dal 1° febbraio 2022 il certificato verde europeo vale 9 mesi. Bisogna dunque contare 9 mesi, 270 giorni, dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, cioè da quando si sono ricevute due dosi di vaccino. Per chi ha ricevuto Johnson&Johnson questo significa 270 giorni dalla prima e unica iniezione. L'approccio politico ed epidemiologico è cambiato perché si dà meno importanza al colore della mappa europea e quindi alla concentrazione dei contagi e si dà più importanza, invece, allo status vaccinale delle persone.

Le persone prive di Green pass, raccomanda l'Europa, dovrebbero essere autorizzate a viaggiare sulla base di un test effettuato prima o dopo l'arrivo. Inoltre, potrebbe essere loro richiesto di sottoporsi a quarantena o autoisolamento quando arrivano da aree particolarmente colpite (rosso scuro).

Come si ottiene il Green Pass valido per viaggiare in Europa? Si ottiene in tre modi: con la vaccinazione anti Covid-19, con il risultato negativo di un test o con la guarigione. In sostanza il Qr code valido a livello europeo funziona come il nostro Green pass base. Queste sono le raccomandazioni europee: quando ci si mette in viaggio però bisogna controllare cosa prevede esattamente l'autorità sanitaria del Paese in cui si entra. Ci sono infatti regole diverse: ci sono Paesi che chiedono di mostrare anche l'esito negativo di un test molecolare anche se il ciclo di vaccinazione primario è stato completato con due dosi e anche se si è guariti dal Covid. Inoltre, bisogna tenere a mente che anche se si entra in un Paese con un semplice test (Green pass base) non è detto che poi la vita sociale sia facilitata: bar, ristoranti e discoteche potrebbero richiedere la prova della vaccinazione.

Qui pubblichiamo la mappa con alcune delle restrizioni attualmente in corso, aggiornate al 6 febbraio.