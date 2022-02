Covid, la fine dello stato di emergenza e l'inizio della convivenza con il virus

Il Covid sarà una delle tante malattie che esistono e la pandemia passerà da una gestione straordinaria a una gestione ordinaria, meno paternalistica. Ecco la nuova normalità: se prima chiunque in casa aveva il termometro, ora è possibile che abbia anche il saturimetro: nuovo prodotto entrato nel paniere dell'Istat 2022. Dopo Keep calm e affrontiamo Omicron, in questa puntata del podcast Zoom Stefania Piras e Mauro Evangelisti fanno il punto sulla pandemia. Zoom esce tutti i martedì. Stay tuned.