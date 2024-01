Stop stasera al Grande Fratello, non c'è pace per Alfonso Signorini: Mediaset cambia (ancora) palinsesto: cosa ci sarà al suo posto (e quando torna in tv)

Non c'è pace per il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini stasera in tv non andrà in onda. Il motivo? La Supercoppa italiana: all'Al-Awal Park Stadium di Riad, stasera si disputerà la finale tra Inter-Napoli che sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle ore 20. Ecco perché la diretta della 32esima puntata del reality viene spostata a domani, martedì 23 gennaio.