Grande Fratello, la decisione di Jane Alexander: quando entrerà? Letizia in crisi con Paolo: le anticipazioni di stasera

Nuova puntata stasera in tv, alle 21.30 su Canale 5, del Grande Fratello. Alfonso Signorini è riuscito lunedì scorso (9 ottobre) a scuotere un po' la casa facendo arrivare a sorpresa Jane Alexander per un faccia a faccia con Beatrice Luzzi. All'attrice non sono andate giù le accuse avanzate dalla concorrente del reality che ha sostenuto che il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa spettava a lei. «Quel personaggio era mio, poi all'improvviso mi hanno detto che dovevano darlo a lei». in tailleur e tacco a spillo Jane è entrata come una belva nel loft di Cinecittà e il confronto è divampato in un incendio. Il conduttore furbamente ha così chiesto alla Alexander «Ho una tentazione, fuori dai denti, ma tu la faresti la concorrente del Grande Fratello?» E lei? Pare abbia accettato.