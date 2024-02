Gloria, stasera in tv su Rai1 l'ultima puntata della miniserie con Sabrina Ferilli: ecco come finisce. Le anticipazioni

Mancava da dodici anni: ora Sabrina Ferilli - affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda per la regia di Fausto Brizzi - è tornata nella prima serata di Rai 1 con una serie che strizza l’occhio a due film che hanno fatto la storia del cinema – “Viale del Tramonto” ed “Eva contro Eva” – e a una serie di grande successo come la francese “Call My Agent”. È la serie tv “Gloria”, arrivata all'ultima puntata stasera su Rai 1, che gioca sui toni del divertimento proponendo però anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social. “Promesse non mantenute” e “Addio miei cari” sono i titoli degli ultimi due episodi.

L'appuntamento con il finale della serie è per stasera in tv, martedì 27 febbraio, alle 21,30 su Rai 1 e in contemporanea streaming su RaiPlay.