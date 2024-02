Gloria, stasera in tv la seconda puntata: la trama. Chi è la protagonista interpretata da Sabrina Ferilli, il cast, la trama, quando finisce e dove è stata girata la serie

Dopo la prima puntata che ha fatto il boom di ascolti (23% di share) stasera in tv torna Gloria, la miniserie in onda su Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli. «Questa è una fiction molto particolare ed è particolare vederla sulla Rai, perchè la protagonista è un personaggio di rottura sarcastico e dirompente. Quindi devo ringraziare la Rai perchè mi ha dato la possbilità di realizzarlo». Ospite a Domenica In ieri l'attrice ha commentato così il grande successo della serie.

Cresce quindi l'attesa per la seconda puntata che andrà in onda stasera dalle 21.30 su Rai 1. Scopriamo le anticipazioni.