Giulia Cecchettin scomparsa con l'ex Filippo Turetta, le tracce di sangue e il litigio: la verità dalle telecamere

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi. L’allerta è scattata ieri mattina poco dopo le 7, quando gli operai della zona industriale di Fossò hanno iniziato ad arrivare al lavoro. In via V. strada c’era, infatti, una lunga scia di chiazze di sangue, proprio di fronte agli ingressi delle aziende: da una parte il tacchificio Coccato, dall’altra la sede operativa di Dior. I carabinieri sono arrivati sul posto in massa: la strada è stata bloccata per permettere i rilievi, il personale della scientifica ha prelevato dei campioni per poter effettuare un confronto del Dna. Poi, l’area è stata passata al setaccio con cani molecolari e droni, per scongiurare la peggiore delle ipotesi: ovvero, che in quel punto si fosse consumato un omicidio e che un cadavere fosse stato nascosto da qualche parte nelle vicinanze. Le macchie erano sia sul marciapiede sia in mezzo alla strada, a distanza quasi regolare l’una dall’altra.