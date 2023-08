Giacomo Chiapparini, schiacciato da 25mila forme di Grana. La dura lettera dei figli al funerale: «Non ci hai mostrato amore come altri padri»

Una vita di lavoro quella di Giacomo Chiapparini, imprenditore agricolo di 74 anni, travolto domenica 6 agosto da quindicimila forme di Grana Padano in un magazzino della sua Cascina Clientela a Romano di Lombardia. Era un uomo senza sosta. Un uomo non facile. E il giorno dei funerali, i figli hanno voluto far sapere a tutti quanto sia stato difficle crescere con un genitori come lui. «Quante volte, papà, abbiamo sperato che rallentassi la tua corsa nella vita e quindi potesse rallentare anche la nostra, così da vedere cosa c’era fuori dal finestrino. Rallentando avresti potuto vederlo anche tu, capendo cosa c’era di importante oltre la tua attività». Comincia così la lettera, letta al funerale, scritta dai familiari dell’imprenditore agricolo.