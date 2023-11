Gaia Menga morta a 13 anni a Roma, indagate mamma e amica. La cintura, la velocità e la lite tra le due: i punti oscuri

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione all'incidente mortale avvenuto tra sabato e domenica in via Laurentina a Roma in cui ha perso la vita una ragazzina di tredici anni, Gaia Menga. L'auto su cui si trovava con la madre e un'amica, ora indagate, si è ribaltata più volte, intorno alle 2. Secondo quanto ricostruito, l'auto, arrivata all'altezza di via Giovanni Gutenberg ha impattato contro la rotatoria capovolgendosi. Per la tredicenne, trasportata all'ospedale Sant'Eugenio, non c'è stato però nulla da fare.