Gabriella Golia: «Dopo la maternità non ho più lavorato, vorrei tornare in tv. Magari provo a chiamare Pier Silvio Berlusconi»

Ve le ricordate le annunciatrici anni ottanta e novanta? Allora non potete non ricordarvi di Gabriella Golia. L'annunciatrice per eccellenza delle reti Mediaset. Lei con Fiorella Pierobon, volto di Canale 5, ed Emanuela Folliero, quello di Rete 4 erano amiche come con Susanna Messaggio.