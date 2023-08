Furbetti del soccorso in montagna, chiamano l'elicottero ma poi usano un trucco per non pagare

Anche i dati di questa settimana di Ferragosto dimostrano come quasi la metà delle persone soccorse sia illesa. Sui 97 interventi "contabilizzati" a ieri dal Soccorso alpino bellunese, 42 erano le persone che non necessitavano di cure in ospedale. «Illeso però potrebbe essere a rischio evolutivo - precisa il delegato del Soccorso Alpino bellunese, Alex Barattin -. La persona è illesa, però se rimane nell'ambiente ostile o se non ha le competenze il rischio potrebbe portarlo o alla morte o a restare ferito».

