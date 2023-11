Fringe benefit, tutte le novità del 2024: cosa sono, chi può ottenerli e come fare domanda

Novità in arrivo per aziende e dipendenti. Attraverso la Legge di Bilancio 2024, importanti cambiamenti sono stati introdotti dal governo per quanto riguarda i fringe benefit, i voucher che le aziende possono concedere ai propri dipendenti per acquistare beni e servizi. Tra questi, un aumento della soglia di esenzione fiscale, che passerebbe dai 258 euro di oggi ai 1.000 previsti per il 2024. In più, per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, la soglia dovrebbe raddoppiare, arrivando così a 2.000 euro. Ma come funzionano questi fringe benefit? Chi può richiederli? Vediamolo insieme.

Fringe benefit, come e quando "arrivano" i bonus fino a 2000 euro. Valgono anche per dipendenti pubblici e collaboratori? La guida completa