La fregata italiana Martinengo schierata nel Mar Rosso contro gli Houthi: è l'operazione Atalanta

Una seconda fregata italiana è stata schierata nel Mar Rosso. Si tratta della Nave Federico Martinengo, che si è unita alla ITS Virginio Fasan come supporto associato nell'ambito dell'imponente “operazione Atalanta”. A riportare la notizia è il sito itamilradar. L'area è oramai da tempo scenario di attacchi da parte degli Houthi che, nei giorni scorsi, hanno rivendicato il lancio di numerosi missili e droni contro una nave americana in risposta all'attacco «a tradimento» condotto contro le forze navali del gruppo che controlla alcune parti dello Yemen. Uno scenario ad alta tensione entro il quale anche l'Italia sta operando per contrastare il gruppo armato sciita.