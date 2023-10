Chi è Francesco Le Foche: moglie, età, studio privato, curriculum e gli interventi da Mara Venier sul Covid dell'immunologo

Chi è Francesco Le Foche? L'immunologo aggredito nel suo studio e ricoverato nel reparto di Chirurgia maxillo facciale del Policlinico Umberto I di Roma, «è in condizioni critiche ma non in pericolo di vita». Lo chiarisce l'Umberto I. Nelle prossime ore ci sarà un aggiornamento sulle condizioni del medico che ieri ha subito una aggressione riportando un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale.

Francesco Le Foche, l'immunologo picchiato violentemente da un paziente nello studio medico a Roma: condizioni critiche, ma non rischia la vita