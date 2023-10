Francesco Le Foche, l'immunologo picchiato violentemente da un paziente nello studio medico a Roma: condizioni critiche, ma non rischia la vita

L'immunologo del del Policlinico Umberto I Francesco Le Foche, è stato picchiato brutalmente da un paziente nel suo studio medico in via Po, a Roma. Il 36enne, un pregiudicato, convinto di essere stato curato male, ieri pomeriggio poco prima delle 18 si è presentato nello studio medico e ha picchiato violentemente il professore riducendolo in condizioni critiche, ma non in fin di vita. Al momento si trova in prognosi riservata, ricoverato nel reparto di Chirurgia maxillo facciale.

Francesco Le Foche aggredito

A chiamare il 112 sono stati la segretaria e alcuni pazienti presenti in sala d'attesa.

Le condizioni del medico

Portato in codice rosso al policlinico Umberto I, l'immunologo è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata con un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale. Il 36enne, romano è stato arrestato per tentato omicidio.

L'Ordine dei medici: aumentano aggressioni

«A Roma il dato sulle aggressioni ai medici purtroppo è costante da tempo, ma nell'ultimo periodo stanno aumentando. Ad oggi sono 74 nel 2023, +60% rispetto al 2022. Numeri che mettono in luce una situazione molto seria. Come dimostra anche l'aggressione avvenuta poco tempo ad Ostia». Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici e chirurghi di Roma e provincia, intervenendo sull'aggressione violenta ai danni dell'immunologo Francesco Le Foche. L'esperto, colpito nel suo studio a Roma, è tuttora ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I, con un trauma cranico-facciale.