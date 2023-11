Torreglia. Sono qui le origini di Filippo Turetta, il ragazzo indagato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Poco più di 6000 abitanti ai piedi dei Colli Euganei. Nel comune a due passi da Padova sono tutti spiazzati per quanto accaduto. Un vero e proprio terremoto. Non lo conoscono in molti, ma tutti sanno dove abita, quali scuole ha frequentato. Dalla sua infanzia personale si può tracciare un profilo chiaro.

