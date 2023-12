Filippo Turetta, chi è la madre Elisabetta Martini: il lavoro, il trasferimento e l'educazione dei figli

Elisabetta Martini è la mamma di Filippo Turetta. Dopo un primo rifiuto di vedere il figlio in carcere, è andata a trovarlo. «Grazie per essere venuti da me», avrebbe detto lui che, sin da quando era stato estradato in Italia, continuava a chiedere di poterli vedere. Hanno pianto, si sono abbracciati e l'ex studente di ingegneria biomedica - stesso corso che frequentava Giulia Cecchettin, che era ad un passo dalla laurea - ha ripetuto parole già usate davanti ai magistrati: «Devo pagare tutto fino alla fine, ho fatto qualcosa di terribile, ho perso la testa, ma non volevo e so che non potrete mai perdonarmi». I due genitori mai si sarebbero immaginati nella vita questa prova: stare vicino ad un figlio che non ha esitato ad infliggere più di venti coltellate a quella ragazza che anche loro conoscevano bene. Hanno lasciato il carcere in lacrime, ringraziando gli agenti della polizia penitenziaria per il loro lavoro di custodia, e hanno promesso al figlio che torneranno.

Filippo Turetta vede i genitori: «Ora non sono più solo, ma so che non mi perdonerete». I pm: ci ha detto tutto