Filippo Turetta, dove sta? L'auto in Austria, il telefono online e il mandato di arresto: cosa sappiamo sul presunto killer di Giulia

Filippo Turetta, dove si trova il presunto killer di Giulia Cecchettin? Al momento è stato confermato il passaggio della Fiat Punto in Austria. La vettura, mercoledì scorso, è stata registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Nessuna traccia, invece, per il momento ancora di una presenza anche in Alto Adige, che dista infatti solo pochi chilometri da Lienz. Ecco cosa sappiamo degli spostamenti (e degli indizi) dell'ex fidanzato di Giulia.