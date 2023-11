Filippo Turetta, cosa rischia? La premeditazione, le aggravanti, l'infermità mentale: ecco le pene previste

Domani per Filippo Turetta, il 22enne accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, è il giorno dell’interrogatorio di garanzia. Verrà sentito dal gip di Venezia, Benedetta Vitolo. Dopo il colloquio con uno psichiatra e dopo il primo incontro con il suo legale, Turetta è stato collocato nel reparto infermeria dove dovrà rimanere per qualche giorno, sottoposto alle valutazioni psicologiche e psichiatriche prima di essere trasferito nella sezione “protetti” del carcere, quella per i detenuti per reati a forte riprovazione sociale. È sorvegliato a vista dagli agenti di polizia penitenziaria.