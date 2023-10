Festival del Cinema, look pagelle Mare Fuori: Esposito dark lady (9), Coscione motociclista (8), il comandante sex symbol (9), Cuomo rock'n roll (8,5)

Tutti pazzi per Mare Fuori. Nella penultima serata del Festival del Cinema, il cast della quarta serie, che andrà in onda nella seconda metà di Febbraio su Rai2 e dal 1 febbraio su RaiPlay, si è riunito all'auditorium Conciliazione per presentare in anteprima i primi due episodi. Per l'occasione hanno chiuso la strada al traffico (era successo solo con Johnny Depp, Angelina Jolie e Russell Crowe).