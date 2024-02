Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi? Lo staff di lei smentisce: «Non si conoscono nemmeno» (ma nel 2022 si parlava di un'amicizia speciale)

«Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5, 6 anni fa». Così un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer smentisce all'ANSA le voci circolate in queste ore di una presunta relazione tra Chiara Ferragni e l'imprenditore Tomaso Trussardi.