«L'audience del profilo della ragazza è al 50-60% minorenne e in Italia è vietato». Karim De Martino, ex collaboratore di Chiara Ferragni, attacca Fedez. In particolare la promozione di una bevanda alcolica del rapper. L'accusa? Aver invitato un'influencer che ha un pubblico in prevalenza minorenne per fare pubblicità a un suo prodotto, che però è vietato a chi ha meno di 18 anni.

Fedez mette in vendita su Vinted i suoi abiti usati da 25 a 300 euro: tutti esauriti in poche ore