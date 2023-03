Fedez torna sui social: «Uno psicofarmaco mi ha dato gravi effetti collaterali, non riuscivo a camminare»

Fedez ritorna dopo una lunga assenza sui social per dare notizie sulla sua salute. Sceglie Instagram per aggiornare i fan sulle sui condizioni. "Ritorno dopo una lunga assenza sui social". In molti si chiedevano il motivo per cui il marito di Chiara Ferragni fosse sparito. "Escono quotidianamente notizie su di me e la mia famiglia, è giusto che vi dica io cosa è successo".

Chiara Ferragni e Fedez, ma quale separazione: ecco le foto che smentiscono la crisi