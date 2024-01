Giovanna Pedretti, chi era la ristoratrice trovata morta nel fiume Lambro: la recensione falsa, il fratello suicida, le critiche sul web

La sua Panda beige è stata trovata a pochi metri dalle rive del Lambro. Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria Le Vignole a Sant’Angelo Lodigiano, l'ha lasciata lì ieri mattina, domenica 14 gennaio, prima di gettarsi nel fiume. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa poche ore prima. Poi, la tragica scoperta. I carabinieri di Lodi hanno recuperato il corpo che presentava ferite ai polsi. La donna si sarebbe suicidata ma non ha lasciato nessuna lettera di spiegazioni. Né la 59enne né il marito, secondo le prime ricostruzioni, avevano problemi di debiti. E allora cosa è successo a Giovanna Pedretti? Solo 4 giorni fa la donna era finita su tutti i giornali per aver risposto a una recensione in cui si criticava la presenza di gay e disabili nel suo locale.