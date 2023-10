Fabrizio Corona, il cachet delle polemiche: «30 mila euro per le interviste in Rai». Ospite a pagamento anche da De Girolamo

È il momento di Fabrizio Corona. Finito nel dimenticatoio per diversi anni, l'ex paparazzo è tornato sulla cresta dell'onda prima per l'intervista a "Belve" con Francesca Fagnani e poi per il caso delle scommesse nel mondo del calcio, nel quale è stato il primo a fare i nomi di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Martedì sarà ospite di Nunzia De Girolamo ad "Avanti Popolo". «Faremo il 15% di share», ha detto lui, ma dall'opposizione parte la protesta per i cachet che gli sono stati devoluti. «Almeno 30mila euro, ma potrebbero essere di più», scrive Repubblica.