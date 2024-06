Endless Love, le anticipazioni di oggi (sabato 1° giugno): Nihan interroga Tarik

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, sabato 1° giugno.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Kemal si confronta con Tufan, rivelandogli i propri dubbi a proposito della sua trasparenza.

Ma, attraverso un controllo in azienda suggerito da Tufan, Kemal scopre che la donna ha mentito. Nel frattempo, anche Nihan interroga Tarik in merito alla sua presunta implicazione nell'omicidio, ma Tarik la nega categoricamente. Rivelerà in seguito ad Emir il suo timore di essere esposto e di essere innamorato di Banu.