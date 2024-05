Terra Amara, stasera in tv la penultima puntata: Fikret e Zuleyha organizzano una missione per localizzare i fuggitivi ad Aleppo

Terra Amara, siamo alle battute finali. Stasera in tv, venerdì 31 maggio 2024, andrà in onda su Canale 5 dalle 21.40, la penultima puntata della soap opera turca. Passata dalla fascia pomeridiana a quella serale, la serie dei record di ascolti continua a tenere con il fiato sospeso i telespettatori, curiosi ormai di scoprire come finiranno le vicende di Zuleyha e co. Sabato 8 giugno, ci sarà la puntata finale, nell'attesa scopriamo le anticipazioni di stasera.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: “Come è umano Lui” non conquista, “Viola come il Mare 2” scende, Del Debbio (con Giorgia Meloni) sale

Terra Amara, stasera la penultima puntata

Fikret fa la sua proposta di matrimonio a Zeynep e condividono poi la lieta notizia con amici e parenti. Abdulkadir, Betul e Vahap giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera perché è in possesso di un passaporto in cui è riportato il nome di un ricercato. Nonostante l’arresto imminente, Vahap riesce a fuggire e a ritornare a Cukurova dove viene scoperto da Colak, che minaccia di consegnarlo ai gendarmi. A questo punto, Vahap anticipa Colak piazzando nella sua villa la pistola con cui è stato ucciso Bayram Celik e rivela al comandante dei gendarmi il luogo esatto dove è sepolto il corpo della vittima.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (venerdì 31 maggio): Diego compie una mossa inaspettata

Betul, intanto, riesce a raggiungere Aleppo e, per mantenere una linea di comunicazione aperta, fornisce il suo numero di telefono a Fusun, chiedendole di passarlo a Sermin.