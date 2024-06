Rosignano incidente, il video dello schianto al casello: l'auto impazzita arriva come un “missile”. «Nessun segno di frenata»

L'auto che piomba come un missile sul casello di Rosignano sull'autostrada A12: nessun segnale di frenata. La vettura che giunge dopo aver sbandato ed essere finita contro il guardrail. Le immagini delle telecamere di sicurezza dell'autostrada riprendono esattamente cosa è successo.

Incidente Rosignano, chi sono le vittime: la coppia di tedeschi e un ragazzo italiano di 21 anni. Malore o guasto? La ricostruzione

La dinamica dell'incidente al casello

Le immagini dello schianto al casello autostradale di Rosignano Marittimo, avvenuto dopo le 13 di ieri sono impressionanti.

Incidente al casello di Rosignano: le immagini delle telecamere

La polizia stradale chiederà di acquisire i filmati della videosorveglianza per poterli analizzare alla ricerca di eventuali elementi utili a chiarire le cause dell'incidente avvenuto al casello di Rosignano (Livorno) in cui tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite.

A quanto si apprende sono infatti tante le ipotesi, secondo gli investigatori, sui motivi che potrebbero aver causato il tamponamento come, ad esempio, un malore o un malfunzionamento della vettura che, da quanto riferito da alcuni testimoni alle forze dell'ordine, sarebbe arrivata al casello senza frenare. Entrambe le persone a bordo dell'auto, due turisti tedeschi, sono deceduti nell'impatto insieme a un ragazzo, passeggero di una delle vetture coinvolte.