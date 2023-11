Elisa Claps, il fratello Gildo: «Il vescovo Ligorio continua a mentire. Parleremo solo con il Papa per chiudere questa storia»

«Impossibile ricucire. La riconciliazione con la Curia di Potenza, e soprattutto con Ligorio, è impraticabile. Solo l'intervento del Santo Padre potrà aprire uno spiraglio di ragionevolezza per trovare una via d'uscita. Noi parleremo solo con i livelli più alti del Vaticano per chiudere questa storia. Non riconosciamo nessun ruolo alla Chiesa di Potenza». Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, la ragazza di 15 anni scomparsa a Potenza il 12 settembre del 1993 e il cui cadavere fu ritrovato nel sottotetto della chiesa della Santissima il 17 marzo del 2010.