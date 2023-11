Elisa Claps, perché dopo 30 anni è ancora gelo fra la famiglia e la Diocesi? «Non smetteremo di cercare la verità»

Il caso dell'omicidio di Elisa Claps, la ragazza uccisa nel 1993 nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza, continua a far discutere. Il corpo della giovane, assassinata all'età di 16 anni da Danilo Restivo, è stato ritrovato solo nel 2010 nel sottotetto della stessa chiesa dove ha perso la vita. La famiglia Claps, dopo anni di battaglie per far riconoscere la colpevolezza di Restivo (arrestato solo nel 2006, dopo aver commesso un altro omicidio), non ha ancora smesso di cercare la verità: il suo obiettivo, ora, è la Diocesi di Potenza.

Elisa Claps, la battaglia della famiglia della 16enne uccisa per scoprire la verità: chi sono (e cosa fanno oggi) Filomena, Antonio, Gildo e Luciano