Elisa Claps, la battaglia della famiglia della 16enne uccisa per scoprire la verità: chi sono (e cosa fanno oggi) Filomena, Antonio, Gildo e Luciano

Filomena e Antonio Claps sono la madre e il padre di Elisa Claps, Gilgo e Luciano i fratelli. La serie tv, Per Elisa - Il caso Claps, conclusasi ieri su rai 1 ha riacceso i riflettori sulla storia della studentessa 16enne scomparsa il 12 settembre a Potenza i cui resti sono stati trovati 17 anni dopo (nel 2010), nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Chiesa rimasta chiusa per anni e riaperta nel 2023. Per l’omicidio di Elisa Claps è stato condannato in via definitiva Danilo Restivo, detenuto in carcere in Inghilterra dove ha subito un’altra condanna per il delitto della vicina di casa Heather Barnett. La verità sulla tragica fine della giovane ragazza fu resa possibile grazie alla famiglia Claps che non ha mai mollato nelle ricerche.