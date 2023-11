Elisa Claps, la mamma Filomena commenta la serie tv dedicata alla figlia

Venerdì 10 Novembre 2023, 08:33

Tra il 24 ottobre e il 7 novembre, Rai 1 ha portato in televisione la miniserie Per Elisa - Il Caso Claps, una fiction incentrata sull'omicidio di Elisa Claps, sulla quale la mamma della ragazza assassinata nel 1993, aveva una serie di timori. La donna ha recentemente rilasciato un'intervista sulla questione, parlando appunto dello sceneggiato televisivo, nel quale è stata interpretata da Anna Ferruzzo. Ma cosa avrà mai rivelato sulla serie tv Rai?



