Covid a Roma, ecco dove fare il vaccino (e come prenotare): la mappa dei 70 hub dai medici di famiglia

Settanta centri vaccinali in altrettanti studi dei medici di famiglia di Roma. Le iniezioni anti Covid vanno a rilento - a differenza di quelle per l'influenza stagionale, che nel Lazio hanno abbondantemente superato quota un milione - e i medici di base si organizzano: visto che non tutti praticano le vaccinazioni ai loro assistiti, gli ambulatori si aprono anche agli altri, con particolare attenzione per anziani e fragili, diventando dei veri e propri mini hub.

