Demi Moore, Naomi Watts, Diane Lane: i look spettacolari al Moma di New York per la premiere della serie su Truman Capote

Parata di star al Moma di New York alla premiere della nuova serie di Fox, "Feud: Capote vs. The Swans". Il galà, che si è tenuto martedì 23 gennaio, ha visto la partecipazione di molti volti noti di Hollywood: dall'intramontabile Demi Moore alle altre protagoniste della serie come Naomi Watts, Calista Flockhart e Diane Lane. La serie, che uscirà il 31 gennaio, racconta le vicende della pubblicazione di un capitolo dell'ultimo libro di Truman Capote, in cui il romanziere metteva a nudo i comportamenti più scandalosi della sua scintillante cerchia di amici mondani. In particolare le donne più elitarie della società, soprannominate i “Cigni”, le Capote's Swans. E per interpretare al meglio il tema della serata, (i cigni, appunto), le dive hanno sfoggiato abiti spettacolari sulle tonalità de bianco e del nero.