Bruce Willis, l'annuncio della figlia Tallulah su Instagram: «Ho scoperto di essere autistica, mi è cambiata la vita»

Bruce Willis compie oggi (19 marzo) 69 anni: i suoi profili social, infatti, sono inondati di affetto non solo per gli auguri di rito, ma soprattutto a causa dei tanti messaggi di vicinanza che arrivano all'attore ogni giorno (oggi ancora di più), da quando è stata resa nota la diagnosi di demenza frontotemporale che lo ha portato lontano dai set cinematografici. Questo compleanno, che il divo di Hollywood vive in condizioni sempre più precarie, arriva a pochi giorni da un importante annuncio che riguarda la sua famiglia: la figlia Tallulah, infatti, ha rivelato che da poco le è stata diagnosticata una forma di autismo.

Come sta Bruce Willis

La grave forma di demenza che ha colpito l'attore è causata da un insieme di disturbi cerebrali che colpiscono i lobi frontali e temporali e causano alterazioni del pensiero e del comportamento. Questa malattia gli è stata diagnosticata quando la star sapeva già da tempo di essere affetto da afasia, un disturbo che colpisce principalmente il linguaggio e può portare ad altre problematiche cognitive come la demenza. Nelle rare immagini che compaiono sui social, spesso condivise dall'ex moglie Demi Moore o dalle figlie, Bruce appare sorridente, ma allo stesso tempo spaesato e deperito.

Secondo alcuni media internazionali l'attore, nei giorni peggiori, non riuscirebbe a riconoscere nemmeno i suoi parenti più stretti. La sua demenza frontotemporale avanza a una velocità allarmante e non si sa quanto tempo ancora gli rimanga.

L'autismo della figlia Talullah

Tallulah, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, nelle ultime ore ha svelato che le è stato diagnosticata una forma di autismo. Anche lei attrice (come i genitori), 30 anni, ha condiviso pochi giorni fa su Instagram un vecchio video di quando era bambina, nel quale è in braccio al padre alla premiere di un suo film e gli accarezza la testa: «Dimmi che sei autistica senza dirmi che sei autistica», ha scritto Tallulah nella didascalia. La ragazza ha poi spiegato, risponendo a un follower: «Mi hanno diagnosticato una forma di autismo. In realtà questa è la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi. L'ho scoperto quest'estate e mi ha cambiato la vita». In un altro commento, invece, si definita «neurospicy», un termine che può indicare diversi disturbi cognitivi, come autismo, dislessia, disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), discalculia, sindrome di Tourette e altri.