Cosa succede se perdo la crociera durante uno scalo? È quanto accaduto alla coppia di turisti a Bari. Il filmato, diventato virale, mostra i due al porto mentre urlano e gridano per salire a bordo. Gli ospiti, evidentemente in ritardo, sono arrivati quando già la passerella per l'ingresso all'imbarcazione era stata tolta. Dalle cabine c'è chi si è affacciato e ha ripreso la scena. Ma il capitano quali poteri aveva? E loro possono chiedere un rimborso? C'è una procedura specifica che l'equipaggio a bordo deve seguire in questi casi.

Coppia di turisti perde la nave da crociera a Bari: «Capitano, ci aspetti per favore. Se volete, potete fermarvi». Bufera social