Cosa vedere stasera in tv? Film, serie e programmi in onda oggi sabato 30 settembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Dall'edizione speciale di «Reazione a catena» su Rai 1 a «Tu si que vales» su Canale 5, passando per «L'Era Glaciale 3» su Italia 1, saranno molte le alternative per i telespettatori, grandi e piccoli.

Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 30 settembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.