Cosa fare per Halloween a Roma e dintorni: dalle colazioni agli happening, passando per le serate nei club

Mancano poche ore a Halloween e si moltiplicano gli appuntamenti di una delle feste ormai più attese dell’anno. Seppur l'origine della ricorrenza non sia italiana ma anglosassone, poi assorbita dalla tradizione americana più fervente, le cui radici della festa sono in realtà sono europee e, più precisamente, ritrovabili nella Scozia di fine settecento, o almeno a quando risalgono i primi cenni arrivati fino a noi. Tante le proposte di intrattenimento a Roma, con ogni tipo di variante sul tema: dalle colazioni agli happening, passando per le serate nei club, le food experiences e i party a tema. Per i più piccoli ma anche per i più grandi, un appuntamento che intrattiene con trasversalità e coinvolge più settori: dall’enogastronomia all’entertainment. La festa, che in realtà non fa poi così paura ma piuttosto diverte, nella Capitale è vissuta all’interno di parchi tematici oppure alle sue porte, nei tanti castelli addobbati da ragnatele, zucche solcate da malefici sorrisi e candele accese a illuminare le strade che conducono verso il divertimento più spaventoso.

Halloween a Salerno, genitori e bimbi delusi dalla festa: «Niente di quanto promesso». E interviene la Polizia