Terni, Halloween con posto di blocco sul raccordo: travestiti da diavoli si facevano le canne

TERNI - Travestiti da diavoli si facevano le canne dentro l’auto fermata per un controllo dai carabinieri lungo il raccordo Terni-Orte.

I due non hanno provato neppure a giustificarsi con i militari e hanno consegnato spontaneamente le canne il cui fumo aveva riempito l’abitacolo.

Nei controlli andati in scena nella notte di Halloween, con un posto di blocco allestito deviando il traffico stradale in un’area di servizio, i carabinieri della compagnia di Terni hanno fermato tantissimi giovani. Alcuni di loro, mascherati di tutto punto, erano diretti nelle discoteche del perugino.

Quarantatre le auto fermate, 85 le persone controllate.

Nove le contravvenzioni elevate per violazioni al codice della strada mentre quattro ragazzi sono stati segnalati per possesso di sostanze stupefacenti. In totale i militari hanno sequestrato venti grammi tra hascisc e marijuana.

Nel corso del servizio, che si è concluso alle prime ore dell’alba, sono stati controllati con precursore più di cinquanta conducenti. La nota positiva è che nessuno di loro è risultato positivo all’alcoltest.

«E’ la riprova che le prolungate campagne informative, oltre ai controlli sempre più incisivi delle forze dell’ordine, iniziano a sortire benefici effetti sull’educazione civica degli automobilisti» sottolineano dal comando provinciale.