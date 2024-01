Corea del Nord pronta alla guerra, dalle armi alla Russia ai test nucleari con droni sottomarini: Kim spaventa il mondo

Le grandi manovre della Corea del Nord ora spaventano il mondo. I fragili equilibri internazionali, fiaccati dalla guerra in Ucraina e dal conflitto in Medio Oriente, stanno spingendo Kim Jong Un sempre più verso una soluzione militare alla questione coreana. Già al’inizio del 2023, il tema dei preparativi bellici ha cominciato a comparire regolarmente nelle dichiarazioni dei funzionari di Pyongyang in merito alla produzione interna del Paese. Kim ha resuscitato poi un linguaggio aggressivo ben definito, parlando di una «guerra rivoluzionaria per realizzare la riunificazione». Ed ora la situazione nella penisola è più pericolosa di quanto lo sia mai stata dall’inizio di giugno 1950.