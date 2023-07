Niger, perché il golpe è un disastro per l'Occidente: l'asse con Mali e Burkina Faso e il rischio Wagner

In Niger, il governo guidato dal presidente Mohamed Bazoun - afferente al Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo - è caduto lo scorso 26 luglio ad opera di un gruppo di militari golpisti. A tenere le redini del nuovo governo di transizione denominato "Consiglio nazionale per la salvaguardia della Patria", sarà l'autoproclamato leader Abdourahmane Tchiani, 62enne generale delle forze armate, che ha annunciato la sospensione della costituzione del 2010 e sciolto tutte le istituzioni del Paese.

Niger, golpisti: paesi africani preparano intervento militare