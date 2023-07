Niger, golpisti: paesi africani preparano intervento militare

I leader golpisti in Niger mettono in guardia contro un intervento militare nel Paese, mentre l'Ecowas (la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) si riunisce in un summit d'emergenza che potrebbe decidere sanzioni contro Niamey. «L'obiettivo dell'incontro - ha denunciato il portavoce della giunta, il colonnello Amadou Abdramane, in una dichiarazione letta in tv - è di approvare un piamo di aggressione contro il Niger attraverso un intervento militare imminente a Niamey, in collaborazione con altri Paesi africani che non sono membri dell'Ecowas e alcuni Paesi occidentali». Quindi il portavoce ha avvertito: «Vogliamo ricordare una volta di più all'Ecowas e a qualsiasi altro avventuriero della nostra determinazione a difendere la nostra patria».