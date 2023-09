Via libera del Consiglio dei ministri al testo del disegno di legge per le modifiche al Codice della strada. Arrivano dunque, dopo che saranno state approvate dal Parlamento, le nuove norme sulla sicurezza stradale. «Provvedimenti quanto più urgenti viste le troppe morti, anche di giovani ragazzi, sulle nostre strade», ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Fra le novità stretta sugli autovelox selvaggi e linea dura per i recidivi che non rispettano le regole. Aumenteranno le sanzioni in caso di sosta nei posti per i disabili: per le auto si arriva a 330-990 euro (da 165-660). Multe più pesanti anche se si parcheggia nelle corsie riservate alla fermata degli autobus (fino a un massimo di 660 euro da 168). Per l’uso dei cellulari alla guida, verranno inasprite le multe, con sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi fin dalla prima violazione. In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, già prevista, sanzione da 644 a 2.588 euro, oltre a una decurtazione dei punti dalla patente: 8 nell’ipotesi di prima violazione e 10 alla seconda.

Nuovo codice della strada, multe fino a 2.600 euro per chi usa il cellulare. Decurtati 8 punti dalla patente, 10 per i recidivi

Ci sono poi tolleranza zero per chi guida drogato o ubriaco, con una particolare attenzione per i recidivi. In caso di condanna per aver guidato in stato di ebbrezza, obbligo di montare sull’auto “l’alcolock”, il dispositivo che impedisce la messa in moto in caso di positività all’alcol. Inoltre, non sarà necessario provare l’alterazione, basterà risultare positivo al test rapido per incorrere nella revoca della patente e nel divieto di conseguirla per 3 anni. E per chi guidando in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga provochi la morte di una persona scatta l’arresto da 8 a 12 anni. Stretta anche per neopatentati e monopattini. Chi ha preso la patente da poco non potrà guidare auto di grossa cilindrata per i primi tre anni e per i monopattini sono obbligatori casco, targhe e assicurazione. È previsto anche il divieto di circolare nelle aree extraurbane: in questo caso scatta il blocco da remoto per i veicoli in sharing.

Il pacchetto presentato a giugno è passato al vaglio della Conferenza unificata che ha espresso parere favorevole e proposto una serie di modifiche. «Ora passaggio in autunno in Parlamento, con l’auspicio che venga approvato al più presto», ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.