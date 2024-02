Claudia Koll: «Tinto Brass? Non rifarei mai quei film, ho sofferto molto». La conversione, i figli in affido: cosa fa oggi l'ex attrice

«Tornassi indietro non rifarei mai e poi mai il film di Tinto Brass. Fu una mia amica a dirmi di farlo: che male c'è a vendersi il corpo?, mi disse. E invece io dopo quel film sono stata ferma due anni perché mi offrivano solo pellicole erotiche. Ho capito dopo che il corpo non va violato, l'amore non va mistificato o contaminato. Il corpo è sacro. Ho sofferto molto, ho pagato un prezzo troppo alto per aver girato "Cosi fan tutte" e non consiglierei a nessuno di fare ciò che ho fatto io». A oltre 30 anni da quella pellicola Claudia Koll, 58 anni, confida a Monica Setta, in Storie di donne al bivio, nella puntata in onda giovedi 1 febbraio in seconda serata su Rai 2, di vivere una vita dedicata agli ultimi e di essere serena con i suoi due figli affidatari.