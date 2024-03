Cina, nuovo modello di relazioni con la Russia: asse rafforzato. A picco i rapporti con gli Stati Uniti: «Bloccano export di tecnologia»

La Cina è vicina alla Russia, sempre di più. Solo per dire una cifra, l'interscambio commerciale fra Pechino e Mosca ha fatto registrare nel 2023 il record di 240 miliardi di dollari quando già Xi Jimping e Vladimir Putin avevano puntato forte indicando un obbiettivo di 200 miliardi. E più si rafforza l'asse russo-cinese, non solo sulla Terra ma anche nello spazio, più cala la temperatura dei rapporti fra Cina e Stati Uniti.

Biden, da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ha varato nuove restrizioni sull'esportazioni di tecnologie e materiali (in particolare i semiconduttori) e non solo relativamente a quelli che potrebbero essere utilizzati nel settore militare e aerospaziale, anche se il confine fra gli assetti dual (civile e militare) è sempre stato labile. La Cina, poi, anche se non si espone come nel caso delle relazioni con la Russia, resta allacciata alla Corea del Nord che ha fornito armamenti, in particolare munizioni di piccolo calibro, alla Russia le cui santabarbara sono state svuotate dall'aggressione a Kiev

A parlare senza mezzi termini è Il ministro degli Esteri, Wang Yi, che ha attaccato gli Stati Uniti accusandoli di smentire con i fatti quanto invece promesso durante l'ultimo incontro, l'anno scorso a novembre a San Francisco fra i presidenti Biden e Xi. Il pulpito è importante perché le critiche agli Usa sono state espresse davanti alla stampa internazionale (la prima domanda l'ha fatto un inviato russo) nell'incontro a Pechino a margine della riunione plenaria del parlamento cinese.