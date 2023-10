Cimici da letto, quali sono le cause? Attratte dal respiro umano (e non solo): ecco come riconoscerle e cosa fare

Cimici da letto, dopo l'invasione di Parigi gli insetti arrivano anche in Italia. A Milano Ats riferisce che i casi sono in aumento con in media 80-10 segnalazioni che ne rilevano la presenza in appartamento. Piccola, ma invadente e difficile da sfrattare, ecco quindi che questo particolare tipologia di insetto sta seminando una certa dose di panico. La cimice, che ha le sembianze di una blatta marrone o nera, ma in versione micro, è un vero 'globetrotter', amando viaggiare a bordo delle valigie. E ora ha valicato i confini. Non è certo il loro 'primo sbarcò in suolo tricolore, però, c'è stato un crescendo del fenomeno. Dalle cause alle punture fino ai rimedi, ecco tutto quello che c'è da sapere.