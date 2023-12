Chiara Francini: «Scappai da un uomo possessivo. Il mio monologo a Sanremo lo difenderò sempre»

Il monologo di Chiara Francini a Sanremo di un anno fa è ancora attuale. Terribilmente attuale. Lo è sempre. «Sapevo che sarei arrivata al pubblico più grande in Italia e mi sono detta: devo sfruttare questo incredibile palcoscenico per veicolare messaggi affini a quella che sono. Quel monologo ero e sono disposta a difenderlo fino alla morte, perché è quello che penso: non parlava solo di maternità ma soprattutto di essere donna, di questo devastante e proficuo senso di colpa che ci caratterizza».